Eliminato Grande Fratello: percentuali e nominati del 24 febbraio 2025, cosa è successo

Chi è stato eliminato nella puntata di ieri del Grande Fratello? L’appuntamento è stato particolarmente esplosivo, tra confronti, scontri accesi e doppio televoto. Oltre a quello in corso per l’eliminato, infatti, ne è stato attivato uno, nel corso della puntata, per decretare la prima finalista donna dell’edizione. Non sono mancate, ovviamente, le nomination al termine della serata.

Eliminato Grande Fratello del 24 febbraio 2025

Nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello, abbiamo scoperto il nome del nuovo eliminato. Al televoto, nell’ultima puntata, erano finiti cinque concorrenti.

A rischiare di lasciare la Casa sono stati: Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila. Chi ha avuto la peggio?

A televoto chiuso, il primo a salvarsi è stato Mattia, seguito da Shaila e successivamente da Chiara. Tra Iago e Giglio, a sorpresa e contro ogni aspettativa dei sondaggi, ad essere eliminato è stato l’attore spagnolo.

Ecco le percentuali dell’ultimo televoto: Chiara 23,03%, Giglio 20,2%, Mattia 19,82, Shaila 19,32% e Iago 17,63%.

Le nomination

Spazio quindi alle nomination del Grande Fratello. Ecco come si sono svolte:

Maria Vittoria ha nominato Amanda

Federico ha nominato Chiara

Chiara ha nominato Mattia

Javier ha nominato Chiara

Maria Teresa ha nominato Zeudi

Shaila ha nominato Amanda

Amanda ha nominato Tommaso

Giglio ha nominato Helena

Stefania ha nominato Zeudi

Zeudi ha nominato Maria Teresa

Mattia ha nominato Chiara

Tommaso ha nominato Maria Teresa

Helena ha nominato Giglio

Lorenzo ha nominato Helena

Jessica ha nominato Amanda

A finire al televoto sono: Amanda, Chiara, Zeudi, Maria Teresa ed Helena.