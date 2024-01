Eliminato Grande Fratello: in otto in nomination, chi vuoi salvare e chi rischia? Il SONDAGGIO, vota!

Dopo il televoto annullato della passata settimana, al Grande Fratello sta per aggiungersi un nuovo eliminato. Chi sarà? Questa volta, a finire in nomination al termine della trentesima puntata dell’8 gennaio sono stati ben otto concorrenti: nella prossima puntata di lunedì 15 gennaio, uno di loro rischia l’eliminazione. Chi sarà il meno votato? In fondo alla pagina potrete trovare il nostro sondaggio nel quale esprimere la vostra preferenza.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Al termine dell’appuntamento all’insegna del Grande Fratello, andato in onda nella prima serata di ieri 8 gennaio, dopo le nomination in otto concorrenti sono finiti al televoto. Per uno di loro si prospetta l’eliminazione nella prossima puntata.

I concorrenti al televoto sono: Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Loro vanno ad aggiungersi ai quattro del precedente televoto annullato dopo l’uscita momentanea della Luzzi per la morte del padre: Monia La Ferrera, Federico Massaro, Rosanna Fratello e Beatrice Luzzi.

Il concorrente meno votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato nella prossima puntata in onda lunedì 15 gennaio. Chi sarà?

Ne sapremo di più solo nel prossimo appuntamento, ma nel frattempo, in fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Eliminato Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Anita, Beatrice, Federico, Monia, Paolo, Rosanna, Sergio, Stefano? Anita Olivieri

Federico Massaro

Monia La Ferrera

Beatrice Luzzi

Paolo Masella

Rosanna Fratello

Stefano Miele

Sergio D'Ottavi Vota

