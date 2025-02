Eliminato Grande Fratello, nomination affollatissima: chi rischia? Il SONDAGGIO: vota!

La trentaduesima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 febbraio su Canale 5 ha riservato colpi di scena e momenti di forte tensione tra gli inquilini. Come da tradizione, il reality si è chiuso con la tanto temuta sessione di nomination, in cui i concorrenti hanno espresso le loro preferenze, decretando chi dovrà affrontare il televoto.

Eliminato Grande Fratello: ecco chi rischia di lasciare la Casa

Con un meccanismo ormai consolidato, il sistema dei piramidali ha stabilito chi avrebbe dovuto votare nel confessionale e chi, invece, si sarebbe esposto con nomination pubbliche. L’unico concorrente immune dalla votazione è stato Lorenzo Spolverato, già qualificato come primo finalista del programma.

Dopo un’accesa sessione di votazioni, il verdetto è stato impietoso: ben dieci concorrenti sono finiti al televoto. Tra strategie, scontri e scelte inattese, questi sono i nomi dei concorrenti che rischiano l’eliminazione nella prossima puntata del reality:

Federico Chimirri

Stefania Orlando

Iago Garcia

Mariavittoria Minghetti

Amanda Lecciso

Maria Teresa Ruta

Chiara Cainelli

Shaila Gatta

Maxime Mbandà

Giglio

Uno di loro dovrà lasciare definitivamente la casa nella puntata di giovedì 20 febbraio, quando il televoto decreterà il concorrente meno votato dal pubblico. In fondo, il consueto sondaggio tramite il quale esprimere la vostra preferenza.

Caricamento…