La quinta puntata del Grande Fratello ha svelato anche il primo eliminato dell’edizione. Chi ha lasciato definitivamente la Casa nell’appuntamento del 25 settembre? Scopriamo di seguito chi sono stati i nuovi eliminati e tutte le percentuali del precedente televoto.

Grande Fratello, la 5a puntata: chi è stato eliminato

Nella quinta puntata del Grande Fratello è stata la volta del primo eliminato ufficiale dell’edizione. Il televoto vedeva protagonisti Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi.

Il primo gieffino a salvarsi è stata la montanara Giselda, seguita da Arnold e Vittorio. Nella sfida finale tra Grecia e Claudio ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo. Claudio Roma è il primo eliminato del Grande Fratello.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Giselda è stata la più votata con il 32% delle preferenze; Vittorio con il 26%; Arnold con il 18%; Grecia con il 16%, infine Claudio con appena l’8%.

È arrivato anche il momento di accogliere il primo eliminato di questa edizione: benvenuto in Studio, Claudio! 😍 #GrandeFratello pic.twitter.com/PUE4ZphWBY — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2023

I nominati

Spazio alle nomination: come si sono svolte? Scopriamo subito come hanno votato i concorrenti in tugurio tramite nomination palesi in Super led:

Rosy ha nominato Grecia

Giselda ha nominato Vittorio

Anita ha nominato Arnold

Vittorio ha nominato Giselda

Giuseppe ha nominato Grecia

Samira ha nominato Vittorio

Grecia ha nominato Ciro

Lorenzo ha nominato Arnold

Arnold ha nominato Giselda

Ciro ha nominato Grecia

In merito alle altre nomination segrete, ecco come si sono svolte:

Fiordaliso ha nominato Marco

Massimiliano ha nominato Beatrice

Heidi ha nominato Marco

Angelica ha nominato Beatrice

Alex ha nominato Heidi

Beatrice ha nominato Massimiliano

Letizia ha nominato Beatrice

Marco ha nominato Heidi

Valentina ha nominato Massimiliano

Paolo ha nominato Beatrice

I nominati della puntata sono stati: Arnold, Beatrice, Giselda, Grecia e Vittorio.