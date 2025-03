Eliminato Grande Fratello e Lory Del Santo nella casa: tutto sulla 39a puntata del 13 marzo

La trentanovesima puntata del Grande Fratello si preannuncia esplosiva e piena di sorprese. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la presenza delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e dell’esperta social Rebecca Staffelli, torna con una serata che si prospetta indimenticabile.

Eliminato Grande Fratello, la puntata del 13 marzo

Tra tensioni, strategie e momenti toccanti, il pubblico assisterà a una diretta ricca di contenuti inaspettati. Ma quali saranno gli eventi che segneranno questa serata? Ecco tutte le anticipazioni.

Il momento più atteso della serata sarà sicuramente il verdetto del televoto. Tre concorrenti sono a rischio eliminazione: Chiara, Helena e Stefania. Il pubblico ha avuto giorni per esprimere la propria preferenza, ma solo una di loro potrà restare nella Casa.

L’esito del televoto potrebbe ribaltare gli equilibri tra gli inquilini e cambiare le strategie di gioco. L’eliminazione, infatti, rischia di creare nuove alleanze e accendere scontri accesi tra i concorrenti.

Un’altra grande sorpresa della serata sarà l’arrivo di Lory Del Santo. L’attrice e regista entrerà nella Casa per un motivo ben preciso: individuare nuovi talenti per la sua prossima serie TV.

Nel corso della puntata, la Del Santo osserverà attentamente i concorrenti per valutare chi potrebbe avere il potenziale per entrare nel mondo della recitazione. Alcuni gieffini saranno chiamati a dimostrare le proprie doti artistiche in una prova speciale che potrebbe cambiare il loro futuro.

Non mancheranno momenti toccanti durante la puntata. In particolare, il concorrente Giglio riceverà una sorpresa speciale: l’incontro con la madre.

Dopo settimane di lontananza, l’abbraccio tra i due sarà carico di emozione e potrebbe rappresentare una svolta emotiva per Giglio, che ha spesso parlato del legame profondo con la sua famiglia. Il momento potrebbe commuovere non solo il diretto interessato, ma anche il pubblico e gli altri concorrenti.