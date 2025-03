Eliminato Grande Fratello, Javier rientra: i nominati della quarantesima puntata

Il Grande Fratello è giunto alla sua quarantesima puntata ed anche ieri sera ha visto un nuovo eliminato, ad un passo dalla finale. Sono trascorsi ormai sei mesi dall’inizio dell’edizione che continua a regalare liti, colpi di scena e sorprese. Ecco cosa è successo, chi è stato eliminato e chi sono i nominati di ieri 17 marzo.

Eliminato Grande Fratello, ecco chi è

Dopo aver affrontato la crisi degli ultimi giorni tra Tommaso Franchi e la fidanzata Mariavittoria Minghetti, e dopo la sorpresa a Franchi con l’arrivo del padre (e tanto di presentazione ufficiale della ragazza), ad essere punito al telefoto flash è stato proprio l’idraulico.

Tommaso, quindi, ha lasciato la Casa del Grande Fratello, senza l’opportunità di giungere in semifinale.

Ma come è andato, invece, il televoto ufficiale che era stato aperto nella precedente puntata? In quel caso, ad avere la peggio è stato Javier, ma la sua eliminazione è stata solo momentanea, in quanto il ragazzo ha potuto usufruire del bonus relativo al biglietto di ritorno.

Riassumendo: Javier è stato eliminato, ma è rientrato in gioco, mentre durante il telefoto flash abbiamo assistito ad una catena di salvataggio avviata da Lorenzo. A finire al televoto sono stati proprio Tommaso, Mariavittoria e Chiara. Franchi ha avuto la peggio.

Le nomination

Spazio alle nuove nomination del Grande Fratello, palesi per i finalisti e segrete per i nominabili. A finire al televoto nell’ultima puntata sono stati: Giglio, Helena.e Chiara. Uno di loro sarà eliminato nella prossima puntata.