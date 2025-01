Eliminato Grande Fratello, chi vuoi salvare tra Ilaria, Helena, Shaila, Luca e Tommaso? Il SONDAGGIO: vota!

Chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello? La serata ha preso una piega inaspettata con l’annuncio di un provvedimento disciplinare che ha coinvolto tre concorrenti: Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Le tre sono state mandate direttamente al televoto a causa di comportamenti giudicati irregolari. Un colpo di scena che ha subito acceso gli animi nella casa.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare, il sondaggio

Tra le tre, Jessica Morlacchi ha reagito con forza, rifiutandosi di accettare la decisione e comunicando in diretta la sua volontà di abbandonare il reality. “Non resto un minuto di più in un posto dove non mi sento capita”, ha dichiarato prima di uscire dalla Casa.

Oltre alle due concorrenti nominate d’ufficio, le normali dinamiche di gioco hanno portato al televoto anche Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta, i quali sono stati votati dagli altri inquilini della Casa. Un mix di strategie e antipatie ha reso le nomination particolarmente avvincenti, spingendo i concorrenti a confronti diretti e accesi.

Il destino dei nominati ora è nelle mani del pubblico. Le votazioni rimarranno aperte fino al prossimo appuntamento in prima serata, quando il nome del concorrente eliminato verrà svelato in diretta. In basso, troverete il nostro sondaggio: chi preferite salvare tra i cinque concorrenti nominati?

Caricamento…