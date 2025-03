Eliminato Grande Fratello: Helena, Stefania o Chiara? Il SONDAGGIO: vota!

La trentottesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 10 marzo su Canale 5, ha regalato nuovi colpi di scena con le tanto attese nomination. Il televoto si riapre e il pubblico è chiamato a decidere chi salvare dall’eliminazione. Questa tornata di votazioni si preannuncia particolarmente intensa, con dinamiche che potrebbero stravolgere il percorso dei concorrenti ancora in gara. Chi sarà eliminato? In fondo alla pagina, il nostro sondaggio!

Eliminato Grande Fratello: chi sarà? Il sondaggio

A votare in modo palese sono stati tutti i partecipanti, tranne i tre finalisti già designati: Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato, che hanno espresso le loro preferenze nel segreto del confessionale. Al termine delle votazioni, i tre concorrenti più nominati sono finiti al televoto per l’eliminazione.

Dopo una serata carica di tensione e strategie, i tre concorrenti che dovranno misurarsi con il verdetto del pubblico sono Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Questi nomi non sorprendono del tutto, considerando le recenti dinamiche all’interno della Casa, ma il risultato finale resta tutt’altro che scontato.

Il televoto deciderà chi tra loro dovrà lasciare il reality nella puntata di giovedì. Il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello, interrompendo il suo percorso verso la finale.

Ecco il nostro sondaggio: chi volete salvare?

Caricamento…