Eliminato Grande Fratello, Helena sfida Stefania: chi rischia e cosa dicono i sondaggi

Questa sera, giovedì 13 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che decreterà un nuovo eliminato. Tre le concorrenti in nomination, per una sfida che si preannuncia emozionante. Ecco cosa ci anticipano i sondaggi online.

I sondaggi del Grande Fratello: chi sarà eliminato?

La 39a puntata del Grande Fratello di stasera, svelerà il nuovo eliminato del reality. Un televoto eliminatorio tutto al femminile, e che vede a rischio Stefania Orlando, Helena Prestes e Chiara Cainelli.

Secondo le risposte giunte nel sondaggio su Blogtivvu.com, a rischiare maggiormente potrebbe essere Chiara, mentre la sfida è tutta aperta tra Helena (la preferita) e Stefania.

Un risultato simile è quello che emerge dal sondaggio ospitato da Reality House, dove Chiara ricopre l’ultimo posto, anticipato da Stefania. Helena, però, resta la preferita indiscussa.

E lo stesso è quanto emerso dal sondaggio su Grande Fratello Forum, con Helena che non sembra temere rivali.