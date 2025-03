Eliminato Grande Fratello: Helena, Giglio o Chiara? Il SONDAGGIO: vota!

La quarantesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Dopo discussioni, strategie e alleanze, il momento delle nomination ha decretato i tre concorrenti a rischio eliminazione. Ora spetterà al televoto stabilire chi potrà proseguire il proprio percorso nella Casa e chi, invece, dovrà abbandonare definitivamente il reality.

Eliminato Grande Fratello: chi sarà?

La puntata si è conclusa con l’attesissimo momento delle nomination. Questa volta i tre finalisti sono stati chiamati a esprimere il proprio voto in modo palese davanti agli altri inquilini, mentre il resto del gruppo ha potuto votare in confessionale, mantenendo segreta la propria preferenza.

Il verdetto finale ha decretato che i tre concorrenti più votati e quindi ufficialmente in nomination sono Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. Per loro si aprono ora giorni di tensione e strategia, mentre il pubblico da casa avrà tempo fino alla prossima diretta per decidere chi merita di essere salvato e chi, invece, dovrà dire addio al sogno di arrivare in finale.

Il televoto è già aperto e gli spettatori del Grande Fratello potranno esprimere la propria preferenza attraverso l’app ufficiale del programma, il sito web e gli SMS. L’esito della votazione sarà svelato durante la semifinale del GF, prevista per lunedì 24 marzo, quando uno dei tre concorrenti dovrà lasciare definitivamente la Casa.

Nel frattempo, però, potrete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio a seguire!

