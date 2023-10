Nuovo sondaggio per l’eliminato del Grande Fratello, che sarà svelato nella prossima puntata del 19 ottobre. Chi vuoi salvare tra Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina Modini e Samira Lui? E’ questa la domanda che viene rivolta ai telespettatori dopo la puntata di ieri 16 ottobre, ricchissima di colpi di scena. In fondo alla pagina, come sempre, potrete esprimere il vostro voto.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina Modini e Samira Lui: un nuovo televoto tutto al femminile, quello che è stato aperto al termine della puntata di ieri del Grande Fratello e che svelerà il nuovo eliminato nella puntata prossima del reality, in onda giovedì.

Si tratta di quattro concorrenti, ciascuna con un proprio percorso. Rosy, in particolare, è stata mandata al televoto direttamente da Beatrice Luzzi, risultata la preferita nel precedente televoto e quindi immune.

Come da tradizione, l’ultima parola anche in questo caso spetterà al pubblico da casa: sotto potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria preferenza ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

