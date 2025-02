Eliminato Grande Fratello, Giglio e Chiara a rischio: ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera, lunedì 24 febbraio, prenderà il via una nuova puntata del Grande Fratello, condotta come sempre da Alfonso Signorini, che decreterà (per volere del pubblico) il nome del nuovo eliminato. Chi sarà? Scopriamo cosa emerge dagli ultimi sondaggi online.

I sondaggi del Grande Fratello: chi sarà eliminato?

Siamo giunti alle porte della 34esima puntata del Grande Fratello, ed un nuovo eliminato sarà svelato nel corso della serata di oggi. Chi sarà?

Sono ben cinque i concorrenti a rischio eliminazione: uno tra Chiara, Iago, Giglio, Mattia e Shaila sarà chiamato ad abbandonare per sempre la Casa, salvo biglietto di ritorno.

Secondo le risposte giunte nel sondaggio su Blogtivvu.com, a rischiare maggiormente potrebbe essere uno tra Giglio e Chiara.

Non meno diversi sono i risultati dei sondaggi ospitati da Reality House e Grande Fratello Forum, dove i due concorrenti sono stati i meno votati.

In entrambi, Iago e Mattia risultano i preferiti dai partecipanti ai sondaggi sull’eliminato del Grande Fratello.