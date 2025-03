Eliminato Grande Fratello, cinque concorrenti a rischio: il SONDAGGIO, vota!

La trentanovesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 marzo su Canale 5, ha regalato al pubblico momenti di tensione e colpi di scena inaspettati. Tra strategie palesi e discussioni accese, cinque concorrenti si trovano ora in bilico, affidandosi al televoto per la loro permanenza nel reality.

Eliminato Grande Fratello: chi sarà?

Se da un lato i tre finalisti hanno effettuato le loro nomination in forma segreta, gli altri inquilini si sono trovati nella Mystery Room per affrontare una dura sessione di nomination palesi.

L’atmosfera si è surriscaldata quando Shaila Gatta ha deciso di nominare Mariavittoria Minghetti. Un gesto che ha scatenato la reazione di Tommaso, il quale non ha esitato ad accusarla apertamente: “Hai paura di nominare Javier ed Helena, sai che non vanno fuori. Sei una grande giocatrice, ma stai sottovalutando troppo Mariavittoria”.

Shaila ha replicato con fermezza, difendendo la sua scelta: “Lunedì ho nominato Helena, questo discorso non regge”, sottolineando la mancanza di un vero legame con Mariavittoria.

Dopo il giro di votazioni, i nomi dei concorrenti più votati sono stati rivelati: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes e Shaila Gatta. A loro si è poi aggiunto Javier Martinez, emerso dalle nomination segrete.

Ora il destino dei cinque concorrenti è nelle mani del pubblico, che attraverso il televoto decreterà chi sarà il prossimo eliminato dalla Casa.

La risposta arriverà nella prossima puntata del Grande Fratello, dove il verdetto del televoto potrebbe ribaltare completamente gli equilibri della Casa. Nel frattempo, potrete esprimere come sempre la vostra preferenza nel nostro sondaggio.

