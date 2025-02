Eliminato Grande Fratello, Chiara, Mattia, Giglio, Iago e Shaila a rischio, il SONDAGGIO: vota!

La trentatreesima puntata del Grande Fratello ha riservato momenti di alta tensione. Scopri chi è finito in nomination

La trentatreesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 20 febbraio su Canale 5, ha regalato al pubblico momenti di tensione e colpi di scena inaspettati. Alfonso Signorini ha guidato una serata all’insegna di confronti accesi, sorprese e una nuova eliminazione. Ma è con il momento delle nomination che il reality ha sconvolto i telespettatori, portando al televoto cinque concorrenti che dovranno sfidarsi per rimanere nella Casa.

Eliminato Grande Fratello: il nuovo sondaggio

Al termine della puntata, cinque concorrenti sono stati nominati attraverso il meccanismo dei piramidali. Tra i più votati ci sono Chiara Cainelli e Mattia Fumagalli, con quest’ultimo al centro di un acceso confronto che ha spaccato la Casa e lasciato il pubblico senza parole. Insieme a loro, finiscono in nomination anche Giglio, Iago Garcia e Shaila Gatta.

La reazione nella Casa è stata immediata: alcuni concorrenti si sono detti sorpresi da certe scelte, mentre altri hanno accolto la decisione con freddezza. Ora, spetterà al pubblico decidere chi merita di continuare l’avventura nel reality.

Un’altra nomination che ha fatto discutere è quella di Giglio, reduce da una forte discussione con Helena Prestes. I due erano apparsi molto affiatati nelle scorse settimane, ma qualcosa sembra essersi incrinato tra loro, portandoli a un confronto teso che ha spinto alcuni concorrenti a votare per lui.

“Non ho niente contro Giglio, ma il nostro rapporto è cambiato e non so più cosa pensare”, ha confidato Helena a un’altra concorrente dopo la puntata.

Con cinque concorrenti in nomination, la decisione ora è nelle mani del pubblico. Il televoto decreterà chi dovrà abbandonare il Grande Fratello nella prossima puntata. In fondo alla pagina potrete partecipare, come sempre, al nostro sondaggio.

Caricamento…