Eliminato Grande Fratello, Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi a rischio: il SONDAGGIO, vota!

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 27 febbraio in prima serata su Canale 5, ha regalato momenti di alta tensione. Tra emozioni, scontri e un’eliminazione, la serata si è conclusa con le consuete nomination, determinando i concorrenti che dovranno affrontare il verdetto del televoto.

Eliminato Grande Fratello, l’ultimo sondaggio

A movimentare la puntata è stato il meccanismo dei piramidali, che ha deciso le sorti di alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia. Inoltre, è stato decretato il secondo finalista ufficiale del reality.

Nel corso della diretta, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi sono stati proclamati finalisti ufficiali, ottenendo così l’immunità per il resto del gioco.

Ma la loro serata non si è conclusa lì: Lorenzo, infatti, ha avuto l’onere di avviare una catena di salvataggi, scegliendo i concorrenti che, secondo lui, meritano di arrivare fino alla finale. Tuttavia, non tutti hanno trovato posto nella lista degli immuni.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 27 febbraio?

La catena di salvataggi si è rivelata fatale per Zeudi Di Palma, che non è stata scelta dai compagni ed è finita direttamente in nomination.

A lei si sono aggiunti i concorrenti più votati della serata:

Helena Prestes

Chiara Cainelli

Maria Teresa Ruta

Mattia Fumagalli

Questi cinque concorrenti ora si trovano ufficialmente al televoto. Il meno votato dovrà abbandonare la Casa nel corso della prossima puntata, in onda lunedì 3 marzo.

Il televoto di questa settimana potrebbe segnare una svolta decisiva nel gioco. Chi sarà costretto a lasciare il Grande Fratello a un passo dalla finale? Il pubblico ha ora il compito di decidere ma potrete sempre esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio!

Caricamento…