Eliminato Grande Fratello, Chiara, Alfonso, Iago, Amanda, Giglio e Shaila a rischio, il SONDAGGIO: vota!

La trentunesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 febbraio in prima serata su Canale 5, ha riservato ai telespettatori momenti di grande tensione e sorprese inaspettate. Al termine della serata, le nomination hanno delineato un quadro imprevedibile, mettendo a rischio alcuni dei concorrenti più amati dal pubblico. Chi sarà eliminato? In fondo il nostro sondaggio.

Eliminato Grande Fratello: il sondaggio

Jessica Morlacchi è stata proclamata la preferita dal pubblico, garantendosi così l’immunità per questa settimana. Accanto a lei, Lorenzo Spolverato, già designato come primo finalista del Grande Fratello, gode anch’egli dell’immunità, assicurandosi un posto sicuro nella casa.

Una delle dinamiche più avvincenti della serata è stata la catena di salvataggio. I concorrenti, chiamati a salvare uno alla volta un compagno, hanno infine lasciato Chiara Cainelli senza protezione, destinandola direttamente al televoto. Una scelta che ha suscitato discussioni sia all’interno della casa che tra il pubblico a casa.

Le nomination si sono svolte attraverso il sistema dei piramidali, che ha determinato chi tra i concorrenti dovesse esprimere la propria scelta nel segreto del confessionale e chi, invece, in modo palese davanti agli altri. Al termine delle nomination, i concorrenti finiti al televoto sono:

Chiara Cainelli : già destinata al televoto dalla catena di salvataggio.

Alfonso D’Apice : nominato da diversi compagni per motivazioni legate a incomprensioni e conflitti recenti.

Iago Garcia : la sua presenza al televoto ha sorpreso molti, data la sua popolarità iniziale.

Amanda Lecciso : alcuni concorrenti hanno espresso dubbi sulla sua sincerità, portandola in nomination.

Giglio : le sue strategie di gioco non sono state apprezzate da tutti, conducendolo al televoto.

Shaila Gatta : nonostante la sua energia, è finita in nomination, forse a causa di alcune dinamiche interne.

Il pubblico è ora chiamato a esprimere la propria preferenza, votando il concorrente che desidera salvare. L’inquilino meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì 17 febbraio. In fondo potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio.

Caricamento…