Nuovo sondaggio per l’eliminato del Grande Fratello, in occasione della prossima puntata di lunedì: chi vuoi salvare tra Massimiliano Varrese, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi? Sono loro i cinque concorrenti finiti in nomination nell’ultima puntata di giovedì 26 ottobre all’insegna del reality di Canale 5. Come sempre apriamo il nostro sondaggio nel quale potrete esprimere il vostro voto.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Massimiliano, Valentina, Beatrice, Grecia e Garibaldi: ecco i protagonisti del nuovo televoto che è stato aperto ufficialmente al termine della quattordicesima puntata del Grande Fratello e che porterà alla scoperta del nuovo eliminato nella puntata di lunedì.

Massimiliano Varrese è finito in nomination dopo essere stato il concorrente meno votato nell’ultimo televoto contro Beatrice Luzzi. Insieme a lui anche Valentina Modini, la concorrente meno votata nella puntata di lunedì 23 ottobre.

A loro si sono aggiunti Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi, al termine delle nomination che si sono svolte in puntata. Ed ecco, quindi, il quintetto finito al televoto. Il meno votato sarà eliminato nella prossima puntata e dovrà lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello.

Come sempre, l’ultima parola anche in questo caso spetterà al pubblico da casa: sotto potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria preferenza ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!