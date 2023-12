Nuovo sondaggio per l’eliminato del Grande Fratello: chi uscirà nella prossima puntata tra Anita, Grecia, Perla, Alex, Giuseppe, Paolo e Rosy? Lo scopriremo nel corso dell’appuntamento del prossimo lunedì su Canale 5, in compagnia di Alfonso Signorini. Sette concorrenti in nomination ed un eliminato: in fonda alla pagina il nostro sondaggio.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Anita Olivieri, Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin, Paolo Masella, Perla Vatiero e Alex Schwazer: sono loro i sette concorrenti del Grande Fratello protagonisti del nuovo sondaggio per l’eliminato, dopo la puntata di ieri 2 dicembre.

Anita è finita al televoto dopo un provvedimento disciplinare preso dal Grande Fratello per via di un bigliettino fatto recapitare di nascosto dalla famiglia. Gli altri nomi sono emersi al termine delle nomination palesi ed in confessionale che si sono svolte al termine della serata.

Uno dei sette inquilini finiti al televoto sarà destinato ad uscire per sempre dalla Casa del GF: a chi toccherà?

In fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

