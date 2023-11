Al via il nuovo sondaggio per l’eliminato del Grande Fratello che scopriremo nella puntata del prossimo lunedì 27 novembre. La domanda che è stata aperta al termine della passata puntata è la seguente: chi salvare tra Angelica Baraldi, Rosy Chin e Vittorio Menozzi? Sono tre i concorrenti finiti in nomination e per uno di loro l’esperienza nella Casa del GF è quasi giunta al termine.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Angelica Baraldi, Rosy Chin e Vittorio Menozzi: sono loro i tre protagonisti del nuovo sondaggio, dopo essere finiti al televoto al termine delle nomination che si sono svolte ieri sera, durante la 21esima puntata.

Tre i concorrenti che si sfideranno in questo importante televoto nel quale, come sempre, sarà il pubblico da casa a decidere chi sarà destinato a proseguire e chi, invece, abbandonerà per sempre la Casa.

In fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

