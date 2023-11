Al via il nuovo sondaggio per l’eliminato del Grande Fratello, in occasione della prossima puntata di lunedì. Un appuntamento che sarà eliminatorio e che vede in ballo tre concorrenti: Ciro Petrone, Jill Cooper e Giuseppe Garibaldi. Chi sarà eliminato e dovrà lasciare per sempre la Casa del GF? In fondo alla pagina potrai votare nel sondaggio appositamente aperto in occasione della prossima puntata.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Ciro, Jill e Giuseppe: sono loro i protagonisti del televoto aperto al termine della passata puntata del Grande Fratello e che vedrà nell’appuntamento numero 20 un nuovo eliminato che andrà ad aggiungersi a coloro presenti in studio.

Ciro Petrone è finito in nomination come conseguenza del precedente televoto, essendo stato il meno votato, mentre gli altri due sono il risultato delle ultime nomination. Chi avrà la peggio tra loro tre?

A questo punto sarà il pubblico da casa a stabilire chi sarà l’eliminato di lunedì 13 novembre. Come sempre, l’ultima parola anche in questo caso spetterà al pubblico da casa: sotto potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria preferenza ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Eliminato Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Ciro, Giuseppe e Jill? Ciro Petrone

Giuseppe Garibaldi

Jill Cooper Vota