Intrighi e strategie al Grande Fratello: scopri chi è finito in nomination dopo la puntata del 23 gennaio.

La nuova puntata del Grande Fratello ha riservato ai telespettatori emozioni e tensioni alle stelle. In onda giovedì 23 gennaio su Canale 5, il reality ha segnato un punto di svolta nella gara: il meccanismo dei preferiti è stato eliminato, e ora tutti i concorrenti sono ufficialmente a rischio eliminazione. Tra confessionali segreti e votazioni palesi, le nomination hanno acceso gli animi e lasciato il pubblico col fiato sospeso.

Le dinamiche di voto, questa volta più spietate che mai, hanno diviso il gruppo tra strategie e antipatie personali. Le donne, costrette a votarsi tra di loro in modo palese, hanno rivelato tensioni latenti, mentre gli uomini, con il meccanismo dei piramidali, hanno scelto i loro bersagli con freddezza.

I concorrenti che si sfideranno al televoto fino alla puntata di lunedì 27 gennaio sono:

Amanda Lecciso

Iago Garcia

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Stefania Orlando

Cosa accadrà nella prossima puntata?

Il pubblico è ora chiamato a decidere chi merita di proseguire la corsa verso la finale. Da non sottovalutare la “seconda vita” concessa ad alcuni concorrenti: anche in caso di eliminazione, potrebbero rientrare in gioco, aggiungendo ulteriore suspense.

L’esito del televoto verrà svelato nella puntata del 27 gennaio, che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Chi abbandonerà la casa e chi, invece, riuscirà a conquistare una nuova chance? Ecco a seguire il nostro sondaggio!

