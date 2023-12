Eliminato Grande Fratello del 9 dicembre: cosa dicono i sondaggi online? Stasera assisteremo al nuovo concorrente che dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia: cosa ci rivelano le preferenze del web? Scopriamo a seguire chi rischia di uscire tra Anita Olivieri, Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci.

Eliminato Grande Fratello, sondaggi del 9 dicembre

In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello proprio nel corso della nuova puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

In nomination questa settimana: Anita Olivieri, Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci, chi uscirà dalla Casa?

I sondaggi questa settimana parlano chiaro: ad avere la peggio, in questa nuova puntata, potrebbe essere Anita.

Siete d’accordo con questi pronostici? Fateci sapere la vostra opinione e continuate a votare il nostro SONDAGGIO.

Riassunto ultima puntata

Anita è la prima candidata al televoto per una Nomination d’ufficio, mentre Beatrice e Vittorio sono gli immuni dello scorso televoto.

I preferiti della Casa, quelli più amati dagli inquilini sono Marco, Massimiliano e Paolo, mentre la preferita di Cesara Buonamici è Letizia. Tutti loro immuni da questa possibile eliminazione.

Come sempre, i concorrenti nominabili andranno in Super Led per le Nomination Palesi, gli immuni in Confessionale per le Nomination Segrete.

Nomination Palesi

Carte alla mano, concorrenti intorno al tavolo, trenta secondi di tempo per stabilire chi nominare. Apre il giro Anita che nomina Mirko: “Non mi è piaciuto il comportamento che ha avuto con Rosy, cerca di chiarire e poi la nomina”. Segue Fiordaliso che vota Perla, troppo chiusa nella sua storia con Mirko. Il concorrente, invece, nomina Sara. L’attrice segue il giro e nomina anche lei Perla.

Tocca a Giuseppe il quale nomina Sara. Grecia segue il giro e nomina Giuseppe: “Deve parlare con Beatrice, chiarire e nel caso chiudere in maniera migliore”.

Perla, invece, nomina Sara, con la quale ha poco rapporto, mentre Rosy, che conclude il cerchio, nomina Mirko.

Letizia è la prima a dover fare la sua scelta che ricade su Sara: “C’è o non c’è, non abbiamo mai avuto modo di parlare”.

Massimiliano è il secondo di questa turnata e nomina l’attrice, per darle una scossa. Marco segue all’amico e molto schietto sceglie di nominare Giuseppe, per la mancanza di legame.

Paolo segue e nomina Sara, mentre Vittorio nomina Perla. Entrambi non hanno rapporto con le due donne.

L’ultima Nomination è quella di Beatrice che con molta difficoltà nomina Mirko.

Sono ufficialmente al televoto Anita, Sara, Perla, Mirko: chi tra loro dovrà lasciare la Casa?