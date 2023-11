Nuovo sondaggio per l’eliminato del Grande Fratello, in vista della prossima puntata di lunedì che sarà eliminatoria. La domanda è molto semplice: chi salvare tra Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan, Angelica Baraldi e Giampiero Mughini? Sono cinque i concorrenti finiti in nomination nel corso della puntata del 2 novembre: in fondo alla pagina potrai votare nel sondaggio aperto appositamente in vista della nuova eliminazione.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Alex, Giuseppe, Giselda, Angelica e Giampiero: sono loro i protagonisti del televoto aperto al termine della passata puntata del Grande Fratello, che vedrà un nuovo concorrente eliminato.

Fiordaliso, Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati i preferiti della Casa e quindi immuni, mentre Cesara Buonamici, su consiglio di Signorini, ieri sera ha indicato come immuni Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares.

A finire in nomination, oltre ad Alex – risultato il meno votato nel precedente televoto – si sono aggiunti anche Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan, Angelica Baraldi e Giampiero Mughini.

Adesso sarà il pubblico da casa a stabilire chi sarà l’eliminato di lunedì 6 novembre. Come sempre, l’ultima parola anche in questo caso spetterà al pubblico da casa: sotto potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria preferenza ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Eliminato Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Alex, Giuseppe, Giselda, Angelica e Giampiero? Alex Schwazer

Giuseppe Garibaldi

Giselda Torresan

Angelica Baraldi

Giampiero Mughini Vota