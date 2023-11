Eliminato Grande Fratello del 27 novembre: cosa dicono i sondaggi online? Stasera assisteremo al nuovo concorrente che dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia: cosa ci rivelano le preferenze del web? Scopriamo a seguire chi rischia di uscire tra Vittorio Menozzi, Rosy Chin e Angelica Baraldi.

Eliminato Grande Fratello, sondaggi del 27 novembre

In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello proprio nel corso della nuova puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

In nomination questa settimana: Vittorio Menozzi, Rosy Chin e Angelica Baraldi, chi uscirà dalla Casa?

I sondaggi questa settimana parlano chiaro: ad avere la peggio, in questa nuova puntata, potrebbe essere Angelica.

Siete d’accordo con questi pronostici? Fateci sapere la vostra opinione e continuate a votare il nostro SONDAGGIO.

Riassunto di lunedì 20 novembre

Anche nel corso di questa ventunesima puntata è giunto il momento delle tanto atteso quanto temuto momento delle Nomination.

Prima di iniziare, Alfonso ricorda che, avendo ricevuto l’immunità, Anita, Beatrice e Grecia non potranno essere nominati, mentre Perla – essendo entrata da poco tempo, non potrà partecipare a queste Nomination. Inoltre, annuncia che il preferito della Casa è Mirko, mentre annuncia Cesara ha deciso di regalare l’immunità a Massimiliano e a Giuseppe.

Nomination palesi

A questo punto, il conduttore invita tutti gli inquilini nominabili all’interno della Superled e chiede loro di esprimere le proprie preferenze.

Ad iniziare è Fiordaliso: la cantante decide di fare il nome di Alex in quanto pensa che lui voglia tornare dalla sua famiglia.

Paolo, così come Angelica e Alex, manda in Nomination Vittorio. Quest’ultimo ricambia il voto ad Angelica e spiega: “Il nostro rapporto ha dei limiti. In questo momento è la persona a cui sono meno legato”.

È il turno di Rosy: viste le incomprensioni precedenti, la chef sceglie di fare il nome di Letizia e spiega “Deve accettare che ognuno di noi abbia dei difetti”. La fotografa, invece, ricambia il suo voto alla chef in quanto amareggiata per le parole che le ha rivolto nel corso della serata.

Nomination segrete

Anche per i concorrenti immuni è giunto il momento di fare le loro Nomination.

Nel segreto del Confessionale, Beatrice – così come Massimiliano – sceglie di mandare al televoto Angelica. Deluso dalle accuse ricevute da Fiordaliso, invece, Giuseppe decide di fare il nome della cantante.

È il turno di Grecia: ferma sulle sue idee, anche questa volta l’attrice manda in Nomination Rosy. Infine, Anita sceglie Vittorio, mentre Mirko fa il nome di Rosy.

Vittorio, Angelica e Rosy sono i tre concorrenti al televoto. Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa lunedì?