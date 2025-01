Eliminato Grande Fratello 27 gennaio: chi rischia? Ecco i risultati dei sondaggi

Eliminato Grande Fratello: nella Casa più spiata d’Italia, le dinamiche si fanno sempre più complesse e cariche di tensione. Durante l’ultima puntata, il rientro di quattro ex gieffini ha scosso gli equilibri, aggiungendo pepe alle interazioni tra i concorrenti. Ma è il televoto a catalizzare tutta l’attenzione: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani si trovano ora a rischio eliminazione.

Il pubblico dovrà decidere chi merita di restare in gioco e chi, invece, dovrà abbandonare definitivamente il Grande Fratello. Come anticipato, sarà una votazione con eliminato: il concorrente meno votato, infatti, dovrà abbandonare il programma.

Va ricordato però che Lorenzo e Shaila (attualmente i meno votati nei sondaggi) hanno ricevuto il bonus del ‘biglietto di ritorno’ nella scorsa puntata, quindi se uno di loro fosse eliminato potrebbe utilizzarlo per rientrare in gioco.

Gli shailenzo sono ultimi nei sondaggi e non toccheranno nulla proprio per via del bonus #grandefratello — ❤️‍Francy (@fra2301) January 26, 2025





