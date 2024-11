Eliminato Grande Fratello 2024, Alfonso, Amanda, Clayton, Jessica e Lorenzo al televoto, il SONDAGGIO: vota!

Chi sarà eliminato tra Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato? Al termine della 13esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri 19 novembre, sono questi i nomi dei concorrenti finiti in nomination. In fondo il nostro nuovo sondaggio!

Eliminato Grande Fratello nomination: chi salvare? Il sondaggio

Prima di dare il via alle nomination che hanno decretato i concorrenti che rischiano l’eliminazione, Signorini ha comunicato i nomi dei preferiti della Casa: i concorrenti scelgono di dare l’immunità a Javier.

Anche le opinioniste hanno fatto la loro parte. Cesara ha regalato un segno di sostegno a Federica, mentre Beatrice, con un messaggio sorprendente, ha scelto Helena: “Ti auguro di pensare più a te stessa e meno al gioco”.

Al termine delle nomination, palesi e segrete, i concorrenti del Grande Fratello finiti al televoto eliminatorio sono stati: Clayton, Lorenzo, Alfonso, Amanda e Jessica. Uno di loro sarà il prossimo eliminato.

La decisione spetta adesso al pubblico, chiamato a scegliere chi salvare: il concorrente meno votato dovrà abbandonare la Casa. In basso, però, potrete partecipare al nostro sondaggio ed esprimere la vostra preferenza!

Caricamento…