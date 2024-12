Eliminato Grande Fratello 2024, Helena, Stefano, Shaila, Tommaso e le Non è la Rai a rischio, il SONDAGGIO: vota!

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello tra Helena, Stefano, Shaila, Tommaso e le Non è la Rai? Sono loro i cinque concorrenti finiti in nomination, al termine della 17a puntata del 9 dicembre. In fondo il nostro nuovo sondaggio!

Eliminato Grande Fratello nomination: chi salvare? Il sondaggio

Dopo l’uscita a sorpresa di Yulia Bruschi e l’eliminazione definitiva di Federica Petagna, i riflettori si sono puntati sulle nomination. Chi lascerà la Casa nella prossima puntata del Grande Fratello del 16 dicembre?

Il momento cruciale della serata ha visto cinque concorrenti finire al televoto: Stefano Tediosi, Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e, sorprendentemente, le Non è la Rai, che ha suscitato non poche polemiche tra i fan. I nominati si preparano ad affrontare una settimana di incertezze, mentre il pubblico sarà chiamato a decidere chi eliminare.

In una dinamica che ha mescolato preferenze personali e strategie di gioco, Beatrice Luzzi ha salvato Lorenzo Spolverato, mentre Cesara Buonamici ha deciso di proteggere Jessica Morlacchi. Javier Martinez, favorito dalla Casa, ha conquistato l’immunità grazie al supporto unanime degli altri concorrenti.

Tutti gli occhi sono puntati sul televoto. Chi tra i nominati lascerà la Casa? E quali strategie emergeranno nella prossima diretta? I fan del Grande Fratello non vedono l’ora di scoprire i nuovi colpi di scena. Intanto, potete votare il nostro sondaggio ed esprimere la vostra preferenza su chi salvare dal rischio eliminazione.

