Chi vuoi salvare tra Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Nicole Murgia? Sei Vipponi sono finiti in nomination nel corso della 34esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini nella prima serata del 16 febbraio. Dopo l’eliminazione di Attilio, andrà ad aggiungersi preso un altro nome nella rosa degli eliminati.

GF Vip 7, si vota per l’eliminato: il SONDAGGIO

La prossima puntata di lunedì all’insegna del GF Vip 7 sarà eliminatoria. Uno dei sei Vipponi finiti in nomination, dunque, dovrà abbandonare definitivamente il reality show. Chi sarà?

La maggior parte dei nomi finiti al televoto sono dei veri protagonisti del programma. Purtroppo però uno di loro lascerà definitivamente la spiata Casa di Cinecittà.

Come da tradizione, il pubblico da casa avrà in mano lo strumento del televoto per poter decidere le sorti dei Vipponi in nomination. In contemporanea, potrete esprimere il vostro parere nel sondaggio di seguito.

GF Vip 7: Nikita, Sara, Antonino, Andrea, Daniele e la Murgia, chi vuoi SALVARE? Nikita Pelizon

Antonino Spinalbese

Andrea Maestrelli

Daniele Dal Moro

Nicole Murgia

Sarah Altobello Vota