Chi vuoi salvare tra Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli? Sette, in tutto, i Vipponi finiti in nomination al termine di una complessa 36a puntata del GF Vip, andata in onda il 23 febbraio. Uno di loro sarà eliminato e chiamato a lasciare la Casa nella puntata del prossimo lunedì: chi sarà? Potete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio a seguire.

GF Vip 7, si vota per l’eliminato: il SONDAGGIO

Anche la prossima 37a puntata del GF Vip 7 sarà eliminatoria. Dopo Antonino Spinalbese, chi dei sette sarà costretto a salutare il resto del gruppo?

Sette protagonisti di questo GF Vip sono sottoposti al giudizio del pubblico. Quattro di loro, come sappiamo sono finiti in nomination d’ufficio dopo alcuni fatti clamorosi che sono accaduti nei giorni scorsi in Casa. Si tratta di Edoardo Tavassi, Donnamaria, Micol e Murgia.

Ma chi, dei sette Vipponi, sarà il meno votato? Anche questa volta la scelta non sarà semplice ed il pubblico da casa potrà esprimere come sempre la propria preferenza attraverso il televoto, decretando le sorti del prossimo eliminato.

In contemporanea, potrete esprimere il vostro parere nel sondaggio di seguito.

GF Vip 7: Edoardo, Tavassi, Micol, Nicole, Antonella, Nikita o Oriana, chi vuoi SALVARE? Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

Antonella Fiordelisi

Micol Incorvaia

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli Vota