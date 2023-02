Chi vuoi salvare tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon? Sono quattro, questa volta, i Vipponi finiti in nomination nel corso della 35esima puntata del GF Vip 7 andata in onda ieri sera 20 febbraio. Uno di loro sarà eliminato nel corso della puntata del prossimo giovedì: chi sarà? Potete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio a seguire.

GF Vip 7, si vota per l’eliminato: il SONDAGGIO

Anche la prossima puntata di giovedì sarà eliminatoria, esattamente come l’ultima del GF Vip 7. Se però Sarah Altobello, la meno votata dello scorso appuntamento, è riuscita ad entrare nuovamente in Casa grazie al biglietto di ritorno, il prossimo eliminato potrebbe essere meno fortunato.

Si tratta indubbiamente di quattro protagonisti del GF Vip 7, ma uno tra Antonella, Antonino, Micol e Nikita sarà chiamato a salutare i propri compagni e lasciare la spiatissima Casa: chi sarà il meno votato dal pubblico di spettatori?

La scelta sarà ardua ma come da tradizione il pubblico da casa avrà in mano lo strumento del televoto per poter decidere le sorti dei Vipponi in nomination. In contemporanea, potrete esprimere il vostro parere nel sondaggio di seguito.

GF Vip 7: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia o Nikita Pelizon, chi vuoi SALVARE? Nikita Pelizon

Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi

Micol Incorvaia Vota