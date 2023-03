Eliminato GF Vip 7, Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini o Tavassi: chi NON vuoi in finale? Il SONDAGGIO

Chi sarà eliminato tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi? Sono loro i sei Vipponi finiti in nomination al termine della 43a puntata del GF Vip 7 andata in onda ieri, lunedì 20 marzo 2023. Dovremo però attendere solo il prossimo lunedì prima di scoprire il verdetto che sarà duplice: oltre all’eliminato scopriremo infatti anche il quarto finalista.

Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi: solo loro i sei Vipponi che sono finiti al televoto al termine delle nomination del 20 marzo. Uno di loro, il meno votato, sarà chiamato ad abbandonare per sempre il reality.

Per alcuni l’esperienza nella spiatissima Casa è durata ben sei mesi, per altri è stata più breve ma comunque molto intensa. Ma alla fine, chi sarà eliminato? E chi andrà in finale? Queste le due domande aperte ed alle quali dovranno rispondere i telespettatori.

Anche questa volta il voto avrà un doppio valore: da una parte, infatti, si vota per chi approderà in finale, al fianco di Oriana, Micol e Giaele (potrete esprimere la vostra preferenza nell’apposito sondaggio QUI), ma al tempo stesso il meno votato sarà chiamato ad abbandonare per sempre la spiatissima Casa di Cinecittà.

Il risultato lo scopriremo nella prossima puntata, quando saranno svelate anche le percentuali di voto con le preferenze del pubblico da casa che si potrà esprimere tramite il consueto televoto. Di seguito, invece, potrete votare chi non volete che approdi in finale.

Alberto De Pisis

Andrea Maestrelli

Milena Miconi

Nikita Pelizon

Luca Onestini

Edoardo Tavassi Vota