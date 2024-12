Eliminato Bake Off Italia 2024: semifinale al cardiopalma! Tutto sulla 14a puntata

Solo quattro posti per la finale di Bake Off Italia 2024: chi ce la farà?

Con la semifinale di Bake Off Italia 2024 alle porte, cresce l’attesa per scoprire chi saranno i quattro finalisti che si contenderanno il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia. La quattordicesima puntata, in onda venerdì 6 dicembre alle 21.30 su Real Time, promette colpi di scena e dolci di altissimo livello. Ecco tutte le anticipazioni e l’eliminato!

Bake Off Italia 2024, eliminato ed anticipazioni del 6 dicembre

La puntata di stasera di Bake off Italia 2024 si aprirà con la prova creativa, in cui i concorrenti saranno chiamati a dimostrare la loro capacità di reinventare un dolce tradizionale trasformandolo in un’opera d’arte al piatto.

Federica, forte del grembiule blu, avrà l’aiuto speciale del giudice Tommaso per progettare la sua creazione. Il verdetto? Federica sarà la prima finalista di questa edizione.

Nella seconda prova, dedicata alla preparazione di una torta moderna, i concorrenti si scontreranno con ricette complesse e giudizi severi. Dopo la degustazione, Giulia otterrà il secondo pass per la finale, lasciando gli altri in un clima di crescente tensione.

La terza e ultima prova metterà alla prova stile e versatilità: i concorrenti dovranno preparare un banchetto di dolci per un evento di gala. Tra mignon, dolci al bicchiere e crostatine moderne, sarà Liza a conquistare il terzo posto in finale.

L’ultimo golden ticket andrà a Claudio, mentre Domenica dovrà dire addio al sogno della vittoria: è lei l’eliminata della quattordicesima puntata.