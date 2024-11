Eliminato Bake Off Italia 2024, nona puntata 1 novembre: colpo di scena, sfide e grembiule blu

Chi sarà eliminato nella nona puntata di Bake Off Italia 2024? Scopriamo tutte le anticipazioni dell’1 novembre

Stasera, venerdì 1 novembre, alle 21:30 su Real Time, andrà in onda la nona puntata di Bake Off Italia 2024: chi sarà eliminato? Con il tema “In ricchezza e in povertà”, i concorrenti affronteranno prove ardue, tra dolci ricchi e reinterpretazioni di dessert poveri. Ecco tutte le anticipazioni, dalle sfide alla classifica.

Eliminato Bake Off Italia 2024, nona puntata 1 novembre (attenzione, spoiler!)

Il primo step della serata sarà la prova creativa, che vedrà i pasticceri impegnati a realizzare una torta di riso, un dolce semplice, che dovrà diventare elegante e raffinato. I concorrenti avranno a disposizione una foglia d’oro, che dovranno impiegare con ingegno per rendere la loro creazione “di lusso”.

La seconda prova, tecnica, richiederà la preparazione di una selezione di dolci per la colazione, degni di un hotel a 5 stelle. I giudici sono esigenti, e la classifica della serata vede Claudio al primo posto, seguito da Giulia ed Helen, con Francesco, Domenica e Alfonso in fondo alla lista.

Il gran finale si gioca con la prova a sorpresa: realizzare una torta “disco ball” per 25 persone, brillante e scintillante, come richiesto dal tema della serata. La vincitrice del grembiule blu, Helen, riceverà l’assistenza del maestro Knam per dieci preziosi minuti. Sarà Claudio a conquistare il grembiule blu, mentre inaspettatamente, nessuno verrà eliminato alla fine della puntata.