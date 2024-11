Eliminato Bake Off Italia 2024, decima puntata 8 novembre: lite tra concorrente e giudici

Chi sarà eliminato nella decima puntata di Bake Off Italia 2024? Scopriamo tutte le anticipazioni dell’8 novembre

Anche questo venerdì 8 novembre andrà in onda la decima puntata di Bake Off Italia 2024, ricca di colpi di scena: dal tema del relax alle tensioni in cucina, fino all’eliminato che lascerà il pubblico senza parole. Le anticipazioni rivelano sfide tecniche, prove creative e un confronto acceso tra Liza e i giudici.

Eliminato Bake Off Italia 2024, decima puntata 8 novembre (attenzione, spoiler!)

Il tema centrale della puntata all’insegna di Bake Off Italia 2024 sarà il relax, un’idea che si rifletterà nelle tre prove previste. Si parte dalla prova creativa: I concorrenti, affiancati dai loro parenti per un’ora, dovranno creare una focaccia ispirata alla natura, accompagnata da una salsa o una fonduta. Claudio, con il grembiule blu, avrà un vantaggio strategico, entrando in gioco dopo 30 minuti.

Si passa alla prova tecnica: gli aspiranti pasticceri dovranno affrontare la preparazione di una complessa Crystal Cake. La classifica della prova vedrà Claudio al primo posto, seguito da Liza e Domenica.

Ed ecco la prova a sorpresa: ad ogni concorrente verrà consegnato un peluche del proprio animale guida, da riprodurre in versione 3D. Questa prova sancirà Alfonso come vincitore della puntata, mentre Francesco sarà l’eliminato.

La puntata sarà segnata dal drammatico scontro tra Liza e i giudici. Durante la terza prova, Liza deciderà di non seguire le indicazioni ricevute, scatenando un acceso confronto che culminerà in un momento di grande commozione.