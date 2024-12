Eliminato Amici 24, cantante fuori dalla Scuola: spoiler, sfide e ospiti registrazione 6 dicembre

La puntata di Amici 24 in onda domenica 8 dicembre 2024 promette di essere un appuntamento imperdibile per i fan del talent show più amato d’Italia. La registrazione che si è tenuta oggi, 6 dicembre, ha svelato le anticipazioni su sfide cruciali, ospiti di alto livello e decisioni che potrebbero cambiare il corso della competizione. Ecco gli spoiler offerti dal portale SuperGuidaTv.

Spoiler Amici 24, cosa è successo nel corso della registrazione

La nuova puntata di Amici 24 vedrà la partecipazione di due grandi nomi della musica italiana: i Pinguini Tattici Nucleari e Aiello. I primi presenteranno il loro ultimo singolo Islanda, mentre Aiello emozionerà con Tutto sbagliato. Ma il cantautore non si limiterà a cantare: sarà anche giudice della gara inediti.

Tra gli altri giudici, anche Christian De Sica per il canto, Gabriele Rossi e Alberto Matano per il ballo. Marcello Sacchetta ha giudicato la gara improvvisazione ballo. Per le sfide sono intervenuti Carlo Di Francesco (per la sfida di Diego) e Francesco Annarumma (per la sfida di Chiara).

Le sfide: ecco l’eliminato

Come sono andate le sfide? Ecco cosa dicono le anticipazioni di Amici 24 anche rispetto all’eliminato della puntata:

Diego eliminato. La sfida ha inizio contro lo sfidante di Luk3 di settimana scorsa. Cantano entrambi un inedito e una cover. Diego si esibisce sulle note di: La mia storia tra le dita di Grignani e il suo brano. Lo sfidante canta: Quanto forte ti pensavo. A giudicare è: Carlo Di Francesco. Secondo lui Diego era troppo sicuro. Luk3 passa vincendo la sfida contro Vincenzo Cairo. Entrambi cantano cover. Luk3 canta Oggi sono io di Britti. Vincenzo canta What was i made for con delle barre. Per la giudice Luk3 ha reso personale la cover, l’ha fatta sua tanto da farle dimenticare che fosse una canzone di Alex Britti. Parigi in motorino sarà in rotazione su Radio Zeta. Chiara vince la sfida e rimane nella scuola. Lei e la sfidante – Jenny – ballano due pezzi a testa. Giudice: Francesco Annarumma. Jenny balla una coreografia sui tacchi sulle note di Express. Teodora: non ha ancora fatto la sfida.

Le prossime sfide vedranno protagonisti TrigNO per il canto e Dandy per il ballo.

Scopriamo infine le gare di canto e di ballo, con le relative classifiche:

Nicolò canta Impossible. De Sica gli dice che lo trova davvero un professionista. Maria ha specificato che è stato scelto quel pezzo perché era giù di voce. Antonia canta Rescue me. All’inizio, prima di esibirsi, dice che ha l’ansia. De Sica le dice che ha mostrato una sicurezza nel cantare davvero incredibile. Vybes canta Solo guai aggiungendo sue barre. De Sica gli dice che non gli piace il mondo del rap perché sono sempre tutti imbronciati. Per fortuna lui ha sempre un bel sorriso e tanta grinta che gli piace. Chiamamifaro ha cantato La donna cannone. De Sica le dice che non ha sfigurato per niente nonostante fosse molto facile cadere nella trappola. La canzone era molto difficile, ma se l’è cavata bene. Senza Cri canta Zombie dei Cramberries. De Sica la abbraccia. Lei prima di cantare gli aveva detto che il giorno prima aveva visto Il principe abusivo e che lo stima molto e lo riempie di complimenti. TrigNo canta Firenze canzone triste. De Sica gli dice che lo trova insicuro e pare aver paura del palco.

Per la gara degli inediti, giudicata da Aiello, abbiamo visto in sfida Senza Cri, Antonia e TrigNo ed a vincere è stato quest’ultimo.

Vediamo ora cosa è accaduto nella gara di ballo:

Daniele balla sulle note di Parlami di Fasma. Non esegue il compito voluto da Deborah. I giudici gli dicono che ha un movimento molto fluido ed è molto bravo. Alessia esegue un passo a due con Umberto. I giudici le dicono che si vede che è una professionista. Francesca esegue un passo a due con Sebastian sulle note di Piano, piano di Giordana. Le viene detto di uscire dalla sua zona di comfort perché è bella e brava e può azzardare. Alessio esegue un passo a due con Giulia sulle note di Fentanyl. Gabriele gli ha detto che nel suo genere è una spada. Dandy. I giudici gli dicono che è un professionista. Gabriele gli dice che nel suo stile alza le mani e a chi piace quello stile sicuramente lo sceglie.

Per la gara di improvvisazione ballo, giudicata da Marcello Sacchetta, tra Alessia, Alessio e Dandy vince la ballerina.