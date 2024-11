Eliminato Amici 24, ballerina fuori: ospiti e spoiler della nuova registrazione

Anche oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Amici 24 che vedremo in onda domenica 24 novembre: ecco tutti gli spoiler e l’eliminato tramite le anticipazioni di SuperGuidaTV.

Eliminato Amici 24, ospiti e spoiler della nuova registrazione

Ospiti: Gianni Morandi per presentare nuovo lavoro dal titolo L’Attrazione uscito il 13 novembre. Anche Brunori SAS presenta il suo nuovo singolo con tutta la sua band.

Giudici: Al Bano (giudice sfida canto) e Brunori SAS (giudice di canto); Anbeta (giudice di ballo).

Vybes vince la sfida e rimane nella scuola di Amici 24.

Per quanto riguarda Rebecca Ferreri, la ballerina della squadra di Deborah Lettieri, anche lei avrebbe dovuto affrontare la sfida. Ma nel daytime andato in onda il 21 novembre di Amici 24 abbiamo assistito alla sfida anticipata che ha visto la ballerina perdere.

Al suo posto è entrato Dandy.

Ecco poi le classifiche della gara canto:

Primo posto: Antonia .

Chiamamifaro

Senza Cri

Parimerito: TrigNO e Diego Lazzari

Nicolò

Ilan Muccino

Ultimo posto: Luk3

Ed ecco anche quella della gara ballo:

Primo posto: Daniele Doria

Francesca Bosco

Alessia Pecchia : balla su una canzone in spagnolo.

Alessio Di Ponzio : balla “Loca” di Aka7even.

Dandy Cipriano : balla Tuta Gold.

ultimo posto: Teodora .

I prossimi alunni di Amici 24 che dovranno affrontare le sfide sono dunque Luk3 e Teodora.

La gara di improvvisazione è stata vinta da Francesca.

Dopo quello a cui abbiamo assistito, oggi più che mai la verità è questa :#Amici24 pic.twitter.com/I5WGtg7ojM — Rubia ~ Italvolley (@AlexNick_24) November 21, 2024



“Amici di Maria De Filippi”, spesso abbreviato in “Amici”, è uno dei programmi televisivi più popolari in Italia. Ideato e condotto da Maria De Filippi, il talent show va in onda su Canale 5 dal 2001 e rappresenta un trampolino di lancio per giovani talenti nelle discipline di canto e ballo.

Come funziona il programma?

Il format prevede una scuola di talenti in cui gli allievi, scelti tramite audizioni, competono per guadagnarsi un posto nel mondo dello spettacolo. Gli studenti sono seguiti da professori e valutati durante sfide e performance settimanali. Il programma è suddiviso in due fasi:

La fase “scuola”: gli allievi si allenano, studiano e partecipano a sfide settimanali per evitare l’eliminazione. Il serale: una fase più spettacolare, trasmessa in prima serata, dove i concorrenti si sfidano fino alla proclamazione del vincitore.

Cosa rende speciale “Amici”?

Formazione artistica: gli allievi ricevono una formazione da professionisti di alto livello.

gli allievi ricevono una formazione da professionisti di alto livello. Esposizione mediatica: il programma offre visibilità immediata su scala nazionale.

il programma offre visibilità immediata su scala nazionale. Opportunità di carriera: molti ex concorrenti sono diventati star della musica e della danza, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Irama, Sangiovanni e Elisa Toffoli.

I professori e i giudici

Ogni anno, il cast dei professori di canto e ballo viene rinnovato con artisti e professionisti del settore. Nel serale, un panel di giudici esterni valuta le performance degli allievi.

