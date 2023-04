Eliminato Amici 22, terza puntata del serale: chi è uscito? Come ben sapete, il nuovo appuntamento che andrà in onda sabato 1 aprile 2023, ha visto al ballottaggio finale due allievi della scuola (non proseguite con la lettura se non volete spoiler).

Eliminato Amici 22, terza puntata serale: chi è uscito, il probabile allievo

Al ballottaggio finale in casetta sono andati Samu e Wax: chi è uscito tra i due allievi del serale di Amici 22? A quanto pare, secondo gli spoiler, a lasciare la scuola potrebbe essere stato il ballerino.

Altri dettagli del serale

Nel frattempo, la terza puntata del serale ci ha regalato il primo litigio dell’edizione in versione prime time.

Alessandra Celentano (qui scoprirai perché porta una parrucca) ha battibeccato con Emanuel Lo e Maddalena Svevi durante la seconda manche, così come si legge dalle anticipazioni di SuperGuidaTV:

Emanuel Lo ha litigato con la Celentano sottolineando che non è giusto che lei insulti sempre l’allieva. Maddalena ha detto alla maestra che non ce la fa più a sentire queste offese perché una cosa è dire ciò che si pensa ed una cosa è offendere e la Celentano le ha risposto che lei lagna sempre.

