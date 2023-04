Cresce l’attesa in vista della nuova registrazione di Amici 22 al termine della quale scopriremo l’eliminato della settima puntata del Serale ma anche i finalisti ufficiali dell’edizione. Quella che andrà in onda il prossimo sabato 29 aprile 2023 si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Amici 22: cosa accadrà?

Eliminato Amici 22, settima puntata Serale: chi sarà? Le ipotesi

Domani, giovedì 27 aprile sarà tempo di una nuova registrazione di Amici 22. Chi sarà l’eliminato della settima puntata del Serale? Solo domani sera ne sapremo di più, ma per il momento non mancano le prime previsioni.

Siamo giunti nella semifinale di Amici 22 alla quale accedono quattro cantanti e tre ballerini. Questo lascia ipotizzare che al ballottaggio potrebbero finire proprio due cantanti, essendo in maggioranza. Ma chi potrebbe essere a rischio eliminazione?

Se così fosse la sfida finale potrebbe vedere protagonisti Cricca e Wax. Più difficile un ballottaggio per l’eliminazione con protagonisti Angelina – favorita alla vittoria di Amici 22 -, Aaron ma anche ballerini del calibro di Isobel e Mattia.

Ma quindi, chi sarebbe più a rischio eliminazione? Secondo gli spettatori del talent l’eliminato sarà uno tra Cricca e Wax per quel che riguarda il canto e Maddalena per la danza. I restanti concorrenti finiranno direttamente in finale.