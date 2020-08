Eliana Michelazzo è stata dimessa: “Bello spavento, non respiravo bene…”, ecco come sta

Eliana Michelazzo è stata dimessa alcune ore fa dal Gemelli di Roma dove si era recata per via di un peggioramento dei sintomi del Coronavirus dopo avere scoperto di essere risultata positiva di ritorno dalle vacanze in Sardegna.

Eliana Michelazzo è stata dimessa: ecco come sta adesso

Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento). Pensavo di star meglio ma questo virus cambia ogni giorno. State sereni, sto aspettando risposte.

Queste le parole di Eliana Michelazzo mentre si trovava ancora in ospedale. Successivamente, l’ex manager di Pamela Prati ha voluto tranquillizzare tutti gli estimatori condividendo un’altra storia sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Sono appena rientrata a casa. Non vi nego che stamattina mi sono presa un bello spavento. I risultati degli accertamenti effettuati stamattina al Gemelli sono buoni. Nulla di cui preoccuparsi. Per fortuna rientra tutto nella prassi del Covid-19. Devo stare a riposo, rispettare la quarantena, in serenità. Nel caso questi sintomi dovessero ripresentarsi posso richiamare il Gemelli, che provvederà alla mia salute.

Raggiunta ancora dall’Adnkronos, Eliana Michelazzo ha raccontato che secondo i medici la presenza del sangue potrebbe essere ricondotta ai “sintomi di un po’ di bronchite in arrivo”. Ha in più confidato di essere stata portata nella sezione Covid del pronto soccorso e di avere fatto ritorno nella sua abitazione per merito di un “servizio taxi per il Covid” che lo Stato mette a disposizione per i contagiati.