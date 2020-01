Con le Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria, si apre ufficialmente l’appuntamento politico del nuovo anno che vedrà gli italiani al voto. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 ed al termine prenderanno il via, come di consueto, tutti gli speciali tv dedicati all’evento. Ecco tutti gli appuntamenti e gli speciali televisivi in programma nella notte tra domenica e lunedì.

Elezioni Regionali 2020, gli appuntamenti in Tv

Dalle ore 23.00 di oggi, domenica 26 gennaio, prenderà il via su La7 Maratona Mentana. Massimo Giletti con la sua Non è l’Arena, infatti, chiuderà un’ora prima del previsto per passare la linea al direttore del Tg La7. Mentana sarà il protagonista di una lunga maratona che si concluderà solo alle 6 del mattino di lunedì.

Tra gli ospiti del direttore, Marco Damilano, Tommaso Labate ,Franco Bechis, Mario Sechi, Francesca Schianchi, Paolo Mieli, Giovanni Floris, Lina Palmerini, Michele Brambilla, Augusto Minzolini, Marcello Sorgi, Agnese Pini, Antonio Padellaro, Claudio Cerasa, Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli e Lorenzo Pregliasco. Gli inviati, Paolo Celata e Alessandra Sardoni. Mentana non ha voluto gli exit poll ma le proiezioni curate da SWG.

Gli speciali Rai

Gli speciali dedicati alle Elezioni Regionali 2020 proseguono sulle reti Rai: dalle 22.50 andrà in onda su Rai1 Speciale Porta a Porta in onda fino alle 2.30. Alle 23 primo exit poll, poi il secondo da mezzanotte. Successivamente spazio alle prime proiezioni sui singoli candidati.

Speciale Elezioni su RaiNews24 dalle 22.50. Su Rai3 due speciali alle 00.05 e alle 00.35 all’insegna della TGR con solo in Emilia Romagna e Calabria.

Gli altri speciali

Sky Tg24 si occuperà delle elezioni dalle 22.30 con Regioni al voto. Su Rete 4 Stasera Italia Speciale Elezioni, dalle 22.35.