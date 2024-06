Elezioni in Tv: exit poll, proiezioni e analisi voto, dove e quando seguirle in Rai

Le elezioni europee in tv: dove seguirle? Dagli exit poll allo spoglio, tutti gli approfondimenti e gli speciali targati Rai

Il 9 e il 10 giugno, il Servizio Pubblico seguirà attentamente le Elezioni europee, le Regionali del Piemonte e le Comunali nei principali capoluoghi (Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo, Caltanissetta) attraverso le sue Testate giornalistiche e i programmi di approfondimento. Verranno forniti exit poll, proiezioni, analisi del voto dalle principali sedi elettorali e l’esito dello spoglio. Ecco dove e quando seguirle.

Elezioni in tv: dove seguirle in Rai

La Rai comunicherà i primi Exit Poll dalle 23.00 del 9 giugno, relativi ai voti percentuali ottenuti dalle singole liste per le Elezioni Europee, dai candidati a presidente del Piemonte e dai candidati a sindaco in ciascuno dei 9 comuni. Le prime Proiezioni saranno invece disponibili dalla mezzanotte per le sole elezioni europee.

La programmazione

Lunedì 10 giugno, con l’inizio dello spoglio per l’elezione del Consiglio regionale del Piemonte e per i comuni, a partire dalle 15.00 circa verranno fornite le Proiezioni sui voti percentuali ottenuti dai candidati a Presidente della Regione Piemonte e dalle relative coalizioni, dalle liste per le regionali del Piemonte, dai candidati a sindaco nei 9 comuni e dalle relative coalizioni.

Lo Speciale Porta a Porta Elezioni Europee, in collaborazione con il Tg1, fornirà in diretta le prime informazioni sul voto domenica 9 giugno, a partire dalle 22.50 su Rai 1. Ci saranno collegamenti con i corrispondenti dalle principali capitali europee, da Bruxelles e, come di consueto, dal Viminale. Bruno Vespa ospiterà per il commento e l’analisi degli exit poll e delle proiezioni il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, Antonio Polito (Corriere della sera) e i direttori dei principali quotidiani.

Il Tg3 seguirà la notte elettorale con lo Speciale Elezioni Europee, condotto da Monica Giandotti, a partire dalle 22.50. Saranno previsti collegamenti dalle capitali europee, interventi degli inviati e commenti degli esperti. Nella stessa serata, dalle 24.00 alle 2.00, Luca Moriconi condurrà uno speciale del Tg2, con aggiornamenti dal centro raccolta dati della Rai, dal Viminale e dalle sedi dei partiti, accompagnati dai commenti degli ospiti in studio.

Tutte le testate nazionali e della Tgr apriranno finestre informative nelle edizioni dei tg e del Giornale Radio a partire dall’apertura dei seggi fino alla conclusione dello spoglio. Rainews24 trasmetterà 24 ore su 24, iniziando alle 22.30 di domenica 9 giugno con uno speciale fino alle 3 di notte. Saranno diffusi exit poll, proiezioni, dati reali e collegamenti dai comitati elettorali, da Bruxelles e dalle principali capitali europee. Dalle 3 di notte, ci sarà un flusso continuo di telegiornali e rassegna stampa con aggiornamenti fino alle 9 del mattino.

Alle 9 andrà in onda un nuovo speciale con i dati definitivi e i commenti politici fino alle 12. Dopo le notizie internazionali e italiane, la programmazione speciale riprenderà alle 14.00, includendo i dati delle elezioni Regionali in Piemonte e quelli delle amministrative. Alle 18.30, dopo l’edizione serale del Tg, un altro speciale andrà in onda fino alle 21, seguito dalla rassegna stampa italiana e internazionale.

Il 10 giugno, l’approfondimento riprenderà su Rai 1 dalle 6.30 del mattino con lo Speciale Elezioni Europee del Tg1 fino alle 10.30. Rai 2 continuerà con lo Speciale elezioni del Tg2 dalle 10 alle 12, condotto da Maurizio Martinelli. Su Rai 3, Buongiorno Italia (alle 7) e Buongiorno Regione (alle 7.30) offriranno le prime informazioni in diretta dai principali capoluoghi per le comunali. Rai 3 continuerà a seguire le elezioni con Agorà dalle 8, uno Speciale Elezioni alle 12.25 e lo Speciale elezioni del Tg3 dalle 14.50 con Giorgia Rombolà. Su Rai 1, lo Speciale Tg1 Elezioni europee e amministrative inizierà alle 14.55. Il Tg2 proseguirà con il suo Speciale Elezioni europee e amministrative dalle 16.15 alle 17.50 con Luca Moriconi.

La prima serata di Rai 1 sarà dedicata all’analisi del voto con Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa in collaborazione con il Tg1, a partire dalle 21.30. Anche Rai 2 dedicherà la serata alle elezioni, con il Tg2 dalle 23 alle 24 condotto da Manuela Moreno, e Rai 3 trasmetterà una puntata estesa di “Linea Notte”, condotta da Monica Giandotti, che inizierà a mezzanotte e terminerà all’una e mezza.