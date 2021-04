Elettra Lamborghini la ritroveremo questa sera nei panni di opinionista dell’Isola dei Famosi. Alla vigilia della sua ricomparsa in tv, però, la giovane ereditiera spiazza tutti con alcune sue recenti dichiarazioni rilasciate in una intervista per Libero Quotidiano.

Elettra Lamborghini ed i programmi dopo l’Isola dei Famosi

Prima ancora dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini l’abbiamo vista a The Voice, poi nel documentario su Discovery Plus a lei dedicato, ed ancora in una puntata di Mtv Cribs in cui ci ha fatto conoscere la sua casa temporanea, fino ad una collana di fumetti a lei ispirata. Il timore di bruciarsi sovra esponendosi diventa irrimediabilmente inevitabile e la stessa regina del tweerking ne è consapevole al punto da dichiarare su Libero:

Sì, infatti partecipo a L’Isola dei Famosi e poi basta: mi fermo un po’.

Una dichiarazione che in parte spiazza ma che è più che comprensibile in merito alla quale ha ribadito:

No, dico davvero: penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso. Ma soprattutto voglio tornare a cantare.

Il suo futuro, più che in tv lo vede infatti nella musica:

La tv mi piace molto ma è, diciamo così, il mio piano B. Prima o poi vorrei condurre un programma tv. Se mi proponessero il GF accetterei volentieri.

All’Isola dei Famosi Ilary Blasy si è ironicamente definita una burina. Elettra invece si autodefinisce “una burina chic” e spiega: