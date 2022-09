Francesca Fagnani, ospite di “Stasera c’è Cattelan”, ha citato Elettra Lamborghini e l’intervistata saltata a “Belve” dopo averla registrata. La conduttrice ha parlato di chiacchierate difficili con gli ospiti menzionando alcune difficoltà in corsa.

Se qualcuno si è mai rifiutato di mandare in onda una intervista? La Lamborghini ci ha dato molto dolore perché è stata una intervista molto divertente e simpatica. Ad un certo punto la sua agente mi ha chiamata dicendo che certe domande politiche non le erano piaciute, ma io non gliele ho mai fatte ma nemmeno pensate, ognuno un po’ il suo, no? Io le ho chiesto se aveva più ammiratori o detrattori e lei mi ha risposto: “I trattori?”, non so se posso dirlo perché non è mai andata in onda… ma è simpaticissima.