Elettra Lamborghini è incinta? In vacanza con il marito Afrojack, la regina del twerking ha condiviso una fotografia tramite le storie di Instagram che sta alimentando notevoli sospetti.

Ed infatti l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha condiviso uno scatto dove mostra la mano del marito sulla sua pancia. L’immagine è stata condivisa da Deianira Marzano così come riportano i colleghi di Novella 2000:

In queste ore nel mentre Elettra Lamborghini è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di una foto postata sui social che ha scatenato il panico sui social. Nell’immagine infatti vediamo la cantante insieme a suo marito Afrojack ed entrambe le loro mani sono appoggiate dolcemente sulla pancia dell’artista.

A quel punto in molti hanno ipotizzato che Elettra fosse incinta e che abbia in qualche modo voluto lanciare un segnale per annunciare al mondo la sua prima gravidanza.