Per quale motivo Ginevra e Elettra Lamborghini non si parlano dal 2019? Secondo gli ultimi rumors la sorella maggiore, entrando a far parte del mondo della musica, avrebbe fatto arrabbiare la sister più famosa (all’oscuro di tutto).

Elettra Lamborghini non parla con Ginevra per colpa di un uomo?

Nel frattempo, gli amic* di Twitter parlano di un presunto ex fidanzato di Elettra che Ginevra avrebbe puntato facendo arrabbiare – non poco – la sorella:

Ps. Rumors has it che te la intendevi con un suo ex, occhio 👀 #GFVip

Cara Ginevra, io credo che se Elettra ti ha escluso dalla sua vita è perché non sei la santa che vuoi far credere. Elettra ama la sua famiglia. Qualcosa di losco devi aver fatto.



Quale sarà la verità?

Nel dicembre 2020, Chi Magazine parlava del litigio evidenziando dei “motivi gravissimi”:

Ed intanto, nella Casa più spiata d’Italia, Ginevra Lamborghini ha svelato di frequentare un ragazzo. La cantante ha da poco chiuso con un ex con cui ha avuto una storia importante durata due anni e che si stava evolvendo in una convivenza.

Dopo la rottura, il suo cuore è tornato a battere. Al momento è una semplice conoscenza, ma la VIP è sicura che il misterioso ragazzo che sta frequentando la stia aspettando fuori dalla Casa (QUI IL VIDEO).

Ad aggiungere altri dettagli ci ha pensato Very Inutil People:

Ho provato in tutti i modi… cosa gli ho fatto? Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo! Io penso a quanto tempo sto aspettando… se non posso scriverle? Sì, io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque! Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono… ha bloccato i miei amici. Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno… cosa fanno mia mamma e mio papà? Ci hanno provato tutti! Facciamo i Natali separati dal 2019.

Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere a suon di tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io ma io credo che non lo sappia neanche lei perché davvero… è nata per una stupidaggine. Non abbiamo avuto liti abbiamo avuto una rottura.