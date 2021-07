Elettra Lamborghini sta spopolando in questo momento con Pistolero, il suo nuovo tormentone musicale nel quale torna ad apparire la ragazza vulcanica che siamo stati abituati a conoscere. Eppure una piccola “sbavatura” l’abbiamo colta in lei durante il suo inedito ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi 2021. Cosa è successo?

Qualcuno l’ha definita “noiosa”, altri ci sono andati giù pesantemente con le critiche. Certamente Elettra Lamborghini opinionista dell’Isola ha brillato obiettivamente meno rispetto a quando la vediamo sul palco a fare musica. In una intervista a SuperGuidaTV ha spiegato il motivo di questo suo “calo”:

Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua. Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento. E’ stata una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato.