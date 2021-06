Elettra Lamborghini ospite dell’ultima puntata de Il Punto Zeta, ha svelato di avere avuto una “cotta” per Awed molto tempo prima che lui vincesse l’Isola dei Famosi.

Secondo me Awed in finale ha giocato in maniera strana, un po’ da paracul*. Ma me lo sentivo che vinceva lui. E’ stato molto stratega.

A me piace Awed. Prima dell’Isola? Sì… lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi, Ludovica Bizzaglia. Poi sui social ho visto di che anno era ed ha tre anni meno di me… ma non c’è mai stato nulla. C’è stato questo periodo breve che ho l’ho guardato sui social ed ho detto “quasi quasi me lo farei”.