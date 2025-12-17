Elettra Lamborghini contro una cantante italiana? La sua verità

Elettra Lamborghini ha deciso di intervenire personalmente per mettere a tacere alcune voci che stavano circolando sui social. Nelle ultime ore, infatti, si era diffusa l’idea di un presunto attrito tra la cantante e Sarah Toscano, alimentato da commenti e post ricondivisi online.

A fare chiarezza è stata la stessa Elettra, che su X ha risposto direttamente a un utente che chiedeva: “Ma Elettra Lamborghini ce l’ha con Sarah Toscano”. La cantante non ha lasciato spazio a interpretazioni e ha smentito tutto con il suo solito tono schietto: “Ma per l’amor del cielo noo anzi solo ci sono 2/3 pagine recentemente che fanno tipo delle fake news ufficiali e poi la gente li riporta altrove… Ma va io non ho cazzi con nessuno per fortuna”.

Con queste parole, Lamborghini ha puntato il dito contro alcune pagine social accusate di diffondere notizie false, poi riprese e amplificate senza alcuna verifica. L’artista ha così voluto spegnere sul nascere ogni polemica, ribadendo di non avere problemi con la collega e, più in generale, di non vivere il suo percorso artistico in un clima di rivalità.

Ma per l amor del cielo noo anzi solo ci sono 2/3 pagine recentemente che fanno tipo delle fake news ufficiali e poi la gente li riporta altrove… ma va io non ho cazzi con nessuno per fortuna https://t.co/J9Ulc2VElA — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) December 16, 2025

Una precisazione che arriva in un momento particolarmente delicato e importante per Elettra Lamborghini. La cantante, infatti, è tra i nomi di punta attesi a Sanremo 2026 e ha voluto chiarire la situazione per evitare che indiscrezioni infondate possano accompagnarla all’inizio di questo nuovo capitolo della sua carriera.