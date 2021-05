Beppe Braida intervistato da Turchese Baracchi nel suo format radiofonico “Turchesando“, non è stato di certo clemente parlando di Elettra Lamborghini, opinionista de L’Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Lei la definisco un alieno. Perché sembra che sia seduta lì, il corpo c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte. Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno di niente proprio. Non credo che lo faccia solo per il cachet, però… Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave. Come se fosse sulle nuvole e poi ritorna.