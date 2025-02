Eleonora Giorgi ricoverata: “Mi tengono in vita, ma non c’è futuro”

“Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile”. Con queste parole, Eleonora Giorgi descrive la sua attuale condizione, affrontando con coraggio e trasparenza la malattia che l’ha colpita. Tre settimane fa, un episodio di dolore acuto l’ha costretta al ricovero in una clinica specializzata, dove attualmente è sottoposta a terapia del dolore.

Eleonora Giorgi, la diagnosi e la decisione di condividere la malattia

Quattordici mesi fa, all’attrice è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Sin dall’inizio, Giorgi ha scelto di rendere pubblica la sua condizione, condividendo con il pubblico ogni fase della sua battaglia. In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato: “Ho detto ai miei figli che non volevo accanimenti terapeutici: Paolo mi ha fissato sconvolto. Senza di loro forse avrei rinunciato: dopo la prima chemio ho passato una notte abbracciata al water”.

Attualmente, Eleonora Giorgi affronta tre cicli di terapie giornaliere. Nonostante il gonfiore causato dalle cure, mantiene la cura di sé: “Ogni giorno metto il fard e il cappellino, ho anche una spazzola per i capelli, anche se sono di un centimetro. Cerco di rispettarmi: ricevo complimenti per la mia eleganza in pigiama”. Le notti, però, sono particolarmente difficili: “Nel silenzio mi sento su un’altalena, sospesa. Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere”.

Il sostegno della famiglia

La presenza dei figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e del nipotino Gabriele, è fondamentale per l’attrice. In occasione di San Valentino, il piccolo Gabriele l’ha visitata: “Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi”. Questi momenti di affetto rappresentano per Giorgi un’importante fonte di conforto.

Eleonora Giorgi riflette sulla sua esistenza e sulla consapevolezza della morte: “Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva”. Ricorda con affetto i momenti trascorsi con i figli da piccoli, nati dalle relazioni con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.